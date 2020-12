Auch dieses Jahr will und kann ich es mir in der Adventszeit nicht verkneifen, einen Beitrag dem traditionellen Stollen zu widmen. Bei all meinen bisherigen Rezepten wird dem routinierten Leser aufgefallen sein, dass es den Anschein macht, dass wohl ein Großteil der thüringischen Butterproduktion in meinem Arbeitsumfeld verbraucht wird.

Daher verrate ich Ihnen auch heute kein Geheimnis, wenn mein erster Tipp auch gleichzeitig der Verweis auf die erhöhte Anwendung des geschmeidigen Geschmacksträgers ist. So finden ganze 400 g Butter auf 1 kg Mehl den Weg in den Stollenteig. Butter hält schließlich den Stollen später entsprechend frisch und saftig. Wer den Stollen so richtig feucht mag, der sollte den Teig mit Marzipanrohmasse oder einer Handvoll geriebener Karotten aufwerten. Da Stollen von Hause aus ein eher schwerer Teig ist, sollte man zwei Würfel Hefe auf 1 kg Mehl verwenden, denn in diesem Fall ist tatsächlich „weniger ist mehr, fehl am Platz“. Ein unscheinbarer Vorgang beim Stollenbacken ist zugleich der Wichtigste, beziehungsweise der mit dem größten Einfluss auf Haltbarkeit und Geschmack: Es ist das Abpinseln des ofenwarmen Stollens mit Butter. Dieses löst die Aromen, die während des Backens bei der Bräunung der Oberfläche entstehen und hindert diese am Verfliegen. Nach circa zehn bis 15 Minuten sollte dann der Christstollen erneut großzügig mit Butter eingepinselt und mit Puderzucker bestreut werden. Die dicke Puderzucker-Schicht ist eine natürliche unüberwindbare Barriere zum Schutz des Stollens vorm Austrocknen. Viel Spaß beim Ausprobieren und einen wunderbaren und besinnlichen 2. Advent. Herzlichst Ihr René Müller.