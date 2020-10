Sieben Studierende der SRH Hochschule für Gesundheit haben unlängst die begehrten Deutschlandstipendium erhalten, ermöglicht dank der Unterstützung des Studenten-Fördervereins Gera sowie durch den Professor Philipp Plugmann und die Schütz Dental GmbH.

„Ich bin voller Freude und Glückseligkeit und danke allen Förderern von ganzem Herzen für den Erhalt des Deutschlandstipendiums“, sagte Sophie Jurtz, Studierende im Bachelorstudiengang Ernährungstherapie und -beratung, eine der Stipendiatinnen. Mit der Unterstützung könne sie in Zertifizierungen verschiedener Verbände und damit in ihre Zukunft investieren. „Zugleich bestätigt es meine bisherigen Leistungen und motiviert mich, weiterhin mit Herzblut und Energie in diesem wunderbaren Studium dabei zu sein“, so die Studentin.

32 Studierende hatten sich zum Start des Wintersemesters 2020 / 2021 um eines der Deutschlandstipendien beworben. Mit den sieben nun verliehenen Stipendien wurden an der SRH Hochschule für Gesundheit insgesamt schon 54 Deutschlandstipendien vergeben. Die zuständige Auswahlkommission der Hochschule prüfte neben Studien- und Vorstudienleistungen sowie einem Empfehlungsschreiben aus dem jeweiligen Studienfach, auch persönliche Aspekte wie eine Ehrenamtstätigkeit, soziales Engagement, vorangegangene Berufstätigkeit oder familiäre Umstände.

Stipendien erhalten neben Sophie Jurtz noch Pauline Eisenschmidt (Psychologie), Anna-Sophie Gitter (Bildung und Förderung in der Kindheit), Ann Theres Lindow (Gesundheitspsychologie), Katrin Manheller (Logopädie), Marina Seidler (Psychologie) und Cornelia Stark (Ergotherapie).

Die Übergabe der Stipendien wurde bei den Immatrikulationsfeiern von Heiko Wendrich, Vorsitzender des Studenten-Fördervereins Gera, Diana Rösler, Leitung Qualitätsmanagement und Management Vertrieb und Kundenbeziehung an der SRH Hochschule für Gesundheit, sowie Hendrik Ziegenbein, Sparkassenvorstand Gera-Greiz, durchgeführt. Das Stipendium ist eine Initiative des Bundes zur Förderung besonders begabter Studierender. Der Förderbetrag von 300 Euro monatlich über ein Jahr wird zu gleichen Teilen von der öffentlichen Hand und einem Förderer aus der Privatwirtschaft bereitgestellt. Der Studenten-Förderverien Gera konnte dank Unterstützung der Sparkasse Gera-Greiz die Anteile für vier solcher Stipendien übernehmen.