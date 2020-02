Suchtberatungsstelle Gera veröffentlicht Jahresbericht

Die Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke der Diakonie Ostthüringen veröffentlichte jüngst ihren Jahresbericht für das Jahr 2019. Was waren die Schwerpunkt der Beratung im letzten Jahr? Welche Suchtformen dominieren die Gespräche? Und wie alt sind die Klienten? Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

4286 Einzelgespräche bei 910 Klienten

Insgesamt suchten im vergangenen Jahr 910 Klienten die Beratungsstelle auf. Davon waren 75 Angehörige von Menschen, die in der Beratungsstelle noch nicht betreut wurden. Es fanden insgesamt 4286 Einzelgespräche, 11 Hausbesuche und 2210 Gruppenkontakte statt, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht.

Der Großteil der Klienten komme wegen Alkoholproblemen zur Beratungsstelle. 2019 waren es 46 Prozent. 33 Prozent kamen wegen illegalen Drogen. Beratungen wegen Spielsucht, Kaufsucht, Essstörungen, Tabak oder Medienproblematiken sind im unteren einstelligen Prozent-Bereich angesiedelt.

Mehr Gespräche wegen Cannabis

Der Hauptteil der Beratungen bei den illegalen Drogen liegt mit 48 Prozent bei Crystal Meth. Das sind zehn Prozent weniger als noch im Jahr 2015. 37 Prozent sind wegen dem Konsum von Cannabis bei der Suchtberatung. Hier habe der prozentuale Anteil der Gespräche in den letzten fünf Jahren zugenommen. 2015 machte die Cannabis-Beratung 29 Prozent aus. Wegen Kokain und Opiaten führt die Beratungsstelle lediglich ein Prozent der Gespräche.

Die meisten Klienten sind zwischen 31 und 40 Jahren

Im Jahr 2019 waren die meisten Klienten zwischen 31 und 40 Jahren alt, insgesamt 247 Menschen, heißt es in dem Bericht. Mit 190 Klienten ist die nächstgrößere Gruppe im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. 89 Klienten sind zwischen elf und 20 Jahren.

603 minderjährige Kinder in betroffenen Familien

Besonderes Augenmerk der Suchtberatung gelte zudem den Kindern, welche im Haushalt der Klienten leben oder sich in Fremdunterbringung befanden. Seitens der Einrichtung werde davon ausgegangen, dass 603 minderjährige Kinder Eltern haben, die von Sucht betroffen sind. Diese leben entweder im Haushalt der Eltern mit Suchtproblematik, oder in Fremdunterbringung.

Weitere Arbeitsfelder der Beratungsstelle

Ein weiteres Arbeitsfeld der Beratungsstelle ist die Suchtprävention. 2019 seien laut Jahresbericht 106 Veranstaltungen in verschiedenen Bereichen durchgeführt worden. Die meisten davon in Grundschulen, Regelschulen und Gemeinschaftsschulen. Weniger an Gymnasien. Thematischer Schwerpunkt der Veranstaltungen seien allgemeine Informationen zu Suchtmitteln, der Suchtentstehung sowie Schutz- und Handlungsmöglichkeiten. Neben Projekten in Schulen standen im letzten Jahr Netzwerktreffen und Öffentlichkeitsarbeit auf der Agenda der Suchtberatungsstelle. Im vergangenen Jahr habe demnach die Planung für das bundesweite Projekt „JugendFilmTage – Alltagsdrogen im Visier“ begonnen, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht.