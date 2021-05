Sylten-Stiftung in Bad Köstritz unterstützt Projekt bis Ende 2021

Bad Köstritz. Kunst- und Kulturverein aus Bad Köstritz beantragt Förderung einer Personalstelle im Jugendclub

Erst einmal ist es kein Thema mehr. Es liegt nicht mehr auf dem Tisch des Bürgermeisters oder des Stadtrates der Stadt Bad Köstritz. Doch wohl nur für einen kurzen Moment. Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Bad Köstritz Dietrich Heiland (CDU) präsentierte den Stadtratsmitgliedern auf einer seiner letzten Stadtratssitzungen die Lösung für den Jugendclub.

Er verkündete, dass er für die Finanzierung des zukünftigen Jugendclub-Leiters die Werner- Sylten-Stiftung gewinnen konnte. Doch dass es sich hierbei nur um ein Projekt handele, das Ende des Jahres wieder ausläuft, verriet er zu diesem Zeitpunkt nicht. Somit bleibt die Zukunft des Jugendclubs über 2021 hinaus erst einmal ungewiss. Wie wir bereits berichteten, ist ein Leiter für die Aufrechterhaltung des Jugendclubs notwendig. Das Kompetenzteam Nord um Manuela Völkel und Stev Brauner, die unter anderem einen Sitz im Gebäude des Clubs in Bad Köstritz haben, kann diese Aufgabe nicht wahrnehmen.

Christian Lippmann, Vorstandsvorsitzender der Werner-Sylten-Stiftung, stellvertretender Geschäftsführer des Vereines Wendepunkt und Einrichtungsleiter des Jugendhilfezentrums in Bad Köstritz erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Verkündung durch Heiland noch nicht einmal einen Antrag auf dem Tisch hatte.

Mittlerweile habe der Kunst- und Kulturverein der Stadt einen Antrag gestellt auf Anteilsfinanzierung einer Personalkostenstelle im Jugendclub Bad Köstritz, so Lippmann. Er erklärt, dass die Stiftung diesen Antrag bis Ende 2021 bewilligt habe.

„Es ist nicht gut, wenn sich hier die Stadt und der Landkreis aus der Verantwortung ziehen. Gerade in der jetzigen Zeit ist eine ambulante Jugendarbeit sehr wichtig. Es ist nicht gut, wenn diese weiter ausgedünnt wird. Ich sehe es als sehr problematisch an, wenn die Jugend aus allen Schienen herausfällt – das könnte sich später rächen. Jedes Angebot ist derzeit sehr wichtig“, sagt Lippmann.

Die Stiftung habe nur begrenzte Mittel und konzentriere sich vor allem auf die vom Verein Wendepunkt betriebenen Einrichtungen, wie die Förderschule, die Jugendhilfe-Einrichtungen und die Wohngruppen. Darüber hinaus werden auch nicht irgendwelche Projekte gefördert, so Lippmann. Sie sollten sich im Umfeld der Stiftung befinden und den Förderrichtlinien der Satzung entsprechen. In denen es zum Beispiel heißt, dass die Stiftung Jugendhilfe in Wahrnehmung des kirchlich-diakonischen Ansatzes fördert, insbesondere sozial und bildungsmäßig benachteiligte und in ihrer Entwicklung gefährdete und gestörte Kinder und Jugendliche.

Die Stiftung beziehe ihr Geld vorrangig aus der Verpachtung und Vermietung ihres Grundstückes und ihrer Immobilien. Ein kleiner Teil käme noch aus Spenden und Zuwendungen, so Lippmann. Alle in der Stiftung tätigen Mitwirkenden seien ehrenamtlich im Einsatz.

Die vergleichsweise kleine Werner-Sylten-Stiftung ist eine diakonische Förderstiftung. Sie wurde 1998 mit dem Gelände und Gebäuden der 1926 eingetragenen „Stiftung Thüringer Mädchenheim“, Mitglied im Verband der Inneren Mission, wiederbegründet. Diese hatte zuvor schon dem „Thüringer Frauenasyl“ gedient. Von 1925 bis 1936 leitete Pfarrer Werner Sylten die Einrichtung und setzte in diesen Jahren entscheidende Akzente in der pädagogischen Arbeit. Ein Stolperstein vor dem Eingang zur Schule erinnert noch heute an den Pfarrer.

2006 zog sich die Stiftung aus dem operativen Geschäft, die Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe selbst zu betreiben, zurück und etablierte sich als Förderstiftung. Seit 2011 verpachtet sie ihre Immobilien an den Verein Wendepunkt, der nun die Kinder- und Jugendhilfe samt Förderschule in ihrem Sinne betreibt.