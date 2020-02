Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tag der offenen Tür am Ostlandgymnasium Gera

Wieder wird zum Tag der offenen Tür am Ostlandgymnasium in Gera in der Dehmelstraße 19 eingeladen. Er findet am Samstag, 22. Februar, von 9 bis 12 Uhr statt. Während dieser Zeit werden einzelne Unterrichtsfächer vorgestellt. Besucher können das Schulgelände, die Turnhalle, das Schülercafe und die Aula besichtigen. Gleich zu Beginn werden interessierte Eltern sowie Mädchen und Jungen der 4. Klassen der Grundschule in der Aula empfangen. Um 9.30 Uhr werden die Jugendlichen, die sich nach dem Realschulabschluss entschlossen haben, das Abitur abzulegen oder die nach der 5. beziehungsweise 6. Klasse ins Osterlandgymnasium wechseln wollen, begrüßt.

Anschließend werden sie durch das Haus geführt. Sie können sich aber auch selbstständig über die Arbeit informieren.

Zwischen 10 und 11 Uhr gibt es für die 10., 11. und die 12. Klassen etwas Besonderes. Ehemalige Schüler wollen in der Aula über ihre berufliche Entwicklung sprechen.

Ein Volleyballvergleich zwischen Lehrern und Schülern steht gegen 11.30 Uhr auf dem Programm.

Die Anmeldewoche für alle Gymnasien ist vom 2. bis 7. März. Am Osterlandgymnasium ist dies von Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Sonnabend nach telefonischer Voranmeldung von 9 bis 11 Uhr möglich.