Tausende Besucher zu Tattoo-Convention in Gera erwartet

Tattoos sind schon lange nicht mehr nur den Punkern, Rockern, Piraten und Gesetzlosen vorbehalten. Die Körperkunst sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagt Tätowierer Frank Schmidt vom Weidaer Tattoo-Studio „Never too late Tattoos“. Das Studio veranstaltet nun schon zum elften Mal die Tattoo-Convention im Geraer Kultur- und Kongresszentrum. „Die Besucher kommen aus sämtlichen sozialen Schichten“, sagt er. Auch dieses Mal werden bei weit über 150 Tätowierern auf der Messe tausende Menschen aus ganz Deutschland erwartet.

„Dieses Jahr geht die Convention über drei Etagen im KuK“, sagt Frank Schmidt. Neben Inspiration und Austausch können sich Besucher vor Ort tätowieren lassen, piercen oder Szeneklamotten kaufen. „Wir sind familiär und keine Freakshow“, betont der Tätowierer aus Weida. Deswegen gibt es auch kostenlose Airbrush-Tattoos oder Kinderschminken.

„Wir waren von Anfang an international aufgestellt“, sagt Frank Schmidts Frau Eva Schmidt. Dieses Jahr liegt ein Schwerpunkt auf Neuseeland. „Wir haben Maoris zu Gast“, sagt sie. In ihrer Kultur spielen Tattoos eine gewichtige Rolle. Zudem werden Musik-Acts auf der Bühne für Stimmung sorgen. So ist beispielsweise Nader Rahy, der ehemalige Gitarrist der Kult-Band Nena, angekündigt oder Jazzy Gudd alias „Eule“ aus „Berlin – Tag und Nacht“, deren Debütalbum 2018 erschien. Als lokaler Act wird die junge Hip-Hop-Gruppe „075er“ aus Weida auf der Bühne stehen.

Vor allem Fans von realistischen Tattoos, also Tattoos, die möglichst nah an der Wirklichkeit sind, kommen bei der Messe auf ihre Kosten. „Die europäische realistische Szene ist dort versammelt“, sagt Frank Schmidt, dessen persönlicher Schwerpunkt ebenfalls realistische Tattoos seien, die Königsklasse, wie er sagt. Die besten Tattoos, die auf der Messe gestochen werden, werden zudem prämiert. Dafür habe eine Freundin des Tätowierers Pokale in Form von Totenschädeln hergestellt.

Tattoo-Convention im KuK: 14. März von 12 bis 24 Uhr und 15. März von 12 bis 20 Uhr. Eintritt 10 Euro.