Telefontrickbetrug in Ostthüringen: 27-Jährige sitzt jetzt im Gefängnis

Bad Köstritz/Tautenhain. Die Polizei hat vor einer Woche eine 27-Jährige im Saale-Holzland-Kreis festgenommen, nachdem sich Anrufe von Trickbetrügern im Raum Gera und Saale-Holzland mehrten.

Eine 27-Jährige sitzt seit der vergangenen Woche im Gefängnis. Ihre Festnahme steht im Zusammenhang mit den vermehrten Schockanrufen im Großraum Gera. Nach Polizeiangaben wurde die Frau am Donnerstag, 2. Februar, um 17.30 Uhr im Saale-Holzland-Kreis festgenommen.

Sie soll bei einem Telefontrickbetrug an einer 62-Jährigen in Bad Köstritz das Geld abgeholt haben. Die ältere Frau wurde von den Trickbetrügern kontaktiert. Diese erschlichen sich ihr Vertrauen. Dann kam es zur übergabe einer fünfstelligen Bargeldsumme an die 27-Jährige.

Den bereits alarmierten Polizeistreifen gelang es schließlich, den Aufenthaltsort der Geldabholerin zu ermitteln. Im Fahrzeug der Frau fand die Polizei nach eigenen Angaben das erbeutete Bargeld. Das Geld konnte an die Geschädigte zurückgegeben werden.

Zurzeit befindet sich die 27-Jährige nach einer Haftvorführung in einem Gefängnis. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an. Die Polizei warnt vor unbekannten Anrufern, die mit fadenscheinigen Geschichten versuchen, am Telefon Vertrauen zu gewinnen.

Es sei in Deutschland nicht üblich, dass ein Polizist oder Staatsanwalt telefonisch Geld für eine Kautionszahlung fordert. Die Polizei rät bei Geldforderungen von Unbekannten, stets skeptisch zu sein.

