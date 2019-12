Gera. Was mögen Hunde und Katzen als Weihnachtsgeschenk? Futter kommt wohl immer an.

Tierische Weihnacht am dritten Advent in Gera

Der Förderverein des Tierheimes Gera lädt alle Tierfreunde in und um Gera zur alljährlichen Weihnachtsfeier am dritten Advents-Sonntag ein. Am 15. Dezember von 13 bis 16 Uhr wird im Tierheim der Stadt Gera in Gera-Milbitz gefeiert.

Weihnachtshelfer sorgen dann für das leibliche Wohl der zweibeinigen Gäste. Doch im Mittelpunkt des Nachmittages stehen die Tierheimbewohner. Hunde, Katzen, Nager und Vögel freuen sich über viele Geschenke in Form von Sachspenden, Gutscheine oder Geldspenden. Wer Sachspenden plant, dem empfehlen die Vereinsmitglieder, zuvor bei den Tierheimmitarbeitern nachzufragen, was genau dringend benötigt wird.

Das Tierheim Gera ist zu erreichen unter Telefon 0365/413066