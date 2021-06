Tierrettungs-Fahrzeug beschädigt, Mädchen geschlagen – Geraer Polizei nimmt 34-Jährigen in Gewahrsam

Gera. Gleich mehrere Straftaten werden einem 34-Jährigen vorgeworfen, der von der Polizei am Samstagabend in Gewahrsam genommen wurde

Zunächst soll ein Mann in Gera im Franzosenweg ein Tierrettungsfahrzeug des Geraer Tierheims beschädigt haben. Zudem habe er laut Polizei ein 15-jähriges Mädchen geschlagen, das sich in Tatortnähe befand. Das Mädchen blieb glücklicherweise unverletzt. Der Mann habe sich in der Folge in eine Tankstelle in der Siemensstraße begeben, bediente sich dort an der Tabakwarenauslage und entfernte sich, ohne zu bezahlen. Aufgrund der Personenbeschreibung und der sofort hinzugerufenen Polizei konnte der Mann in unmittelbarer Nähe der Tankstelle festgenommen werden.

Im Internet hatte das Team des Tierheims auf den Vorfall aufmerksam gemacht. „Fast täglich brauchen wir das Auto, um herrenlosen Tieren zu helfen, Tieren in Not, wenn der Eigentümer hilflos ins Krankenhaus gebracht werden muss oder Tierhalter in Haft genommen werden“, heißt es im Statement des Tierheims auf Facebook. Man sei „traurig, wütend und fassungslos“ über die Zerstörungswut, klingt angesichts der Ingewahrsamnahme aber zumindest etwas erleichtert.