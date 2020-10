Topfgeflüster Goldmarie die Zweite

Aufgrund der vielen Nachfragen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen und die Antwort auf die Leserfragen zum Thema Apfelessig mit allen teilen. Für die Herstellung füllen wir ein oder mehrere große Gläser mit unserem Fallobst. Dazu die Äpfel in kleine Stücke schneiden. Übrigens funktioniert das Ganze auch mit Birnen, Quitten und sogar mit Tomaten.

Die Gläser werden im Anschluss mit Wasser gefüllt, sodass das Obst komplett von der Flüssigkeit bedeckt ist. Die Gläser dürfen während des gesamten Prozess nicht luftdicht verschlossen werden, hier empfiehlt sich ein Luft durchlässiges Tuch oder Omas Feinstrumpfhose. Das Tuch einfach mit einem Strick oder Gummi auf dem Glas fixieren, damit kein Staub oder die unbeliebte Obstfliege ins Glas gelangen kann.

In den ersten Tagen den Glasinhalt mindestens zweimal täglich umrühren. Nach sieben oder acht Tagen sollte die Flüssigkeit sehr milchig sein. Diese wird dann durch ein Sieb gegeben und in neue Gefäße verteilt. Jene müssen ebenfalls mit einem luftdurchlässigen Tuch bedeckt und mindestens sieben bis acht Wochen lang an einen lichtgeschützten Ort zum Reifen gestellt werden. In den ersten zwei bis drei Wochen riecht der Essig noch nach Alkohol, dieser Geruch verfliegt im Laufe der Zeit und gehört zum natürlichen Abbauprozess.

Auf dem Essig sollte sich dann eine puddingartige Schicht gebildet haben, diese bitte vorsichtig abnehmen. Den gereiften Essig ein letztes Mal filtern und in saubere Flaschen umfüllen. Fertig ist unser hausgemachter Essig.

Ein Tipp zum Schluss. Wer keine eigene Obstplantage hat, Apfelreste wie Schalen und Kerngehäuse eignen sich auch zur Essigherstellung. Einfach die Reste in einem Glas für ein paar Tage sammeln. Viel Spaß beim Ausprobieren. Herzlichst Ihr René Müller