Tourismus in Gera: Endlich wieder vielen Gästen die Stadt zeigen

Gera. Der Weltgästeführertag am Sonntag wird in Gera verschoben. Seit 1. November gibt es keine Stadtführungen. Auch sonst hinterlässt die Corona-Krise Spuren im Tourismus.

Es ist genau ein Jahr her, da konnten zum Weltgästeführertag die Geraer Gästeführer noch über 200 Teilnehmer auf ihren Touren begrüßen. Nur etwa drei Wochen später und bis heute ist die Welt durch die Corona-Krise eine andere. In Gera ist der diesjährige Weltgästeführertag verschoben worden. Er hätte am Sonntag, 21. Februar, unter dem Motto „Musik liegt in der Luft“ stattfinden sollen und war bereits akribisch und mit viel Engagement vorbereitet worden, wie Karin Schumann vom Verein Gästeführer der Region Greiz informiert.