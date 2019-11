Nach der Bewertung öffnet die Schau am Freitag, 16 bis 20 Uhr und am Sonnabend, 9 bis 18 Uhr.

Über 1000 Tiere bei Rassetaubenschau in Gera-Aga

Gera. Ganz genau 1029 Rassetauben werden am Wochenende zur Ostthüringer Rassetaubenschau in den Räumen von Wieland und Christoph Altenkirch in Gera-Aga, Lessener Straße 4 gezeigt. Vorher stand am Freitagvormittag die Bewertung der Tiere auf dem Programm, unter anderem durch die Preisrichter Thomas Stötzer (links), Vorsitzender des Landesverbands der Rassegeflügelzüchter, und Günter Breitbarth, Bundesvorsitzender der Rassegeflügel-Preisrichter. Stötzer zeigt hier eine Spaniertaube blau mit schwarzen Binden, Breitbarth eine Cauchois blaufahl mit Sulfurbinden.

Zu sehen sind diese und die anderen Tauben von Züchtern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Freitag, 22. November, von 16 bis 20 Uhr und am Sonnabend, 23. November, 9 bis 18 Uhr. Am Sonnabend um 10 Uhr ist die offizielle Eröffnung mit einer besonderen Verlosung geplant. Die reine Tauben-Schau des 60 Mitglieder starken Ostthüringer Rassetaubenclubs findet nur alle zwei Jahre statt.