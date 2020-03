Nach Umbau hat die Netto-Filiale in der Dornaer Straße am Dienstag wiedereröffnet. Der befürchtete Ansturm blieb zum Glück aus. Es wurde nur eine begrenzte Anzahl Kunden gleichzeitig eingelassen, die auch meist den Sicherheitsabstand vorbildlich einhielten.

Umbau abgeschlossen: Netto-Markt in Gera wiedereröffnet

Dass sich eine Schlange bildet, wenn ein Supermarkt neu oder wieder eröffnet und mit Rabattaktionen lockt, ist nicht ungewöhnlich. Die Schlange am Netto-Markt in der Dornaer Straße in Gera am Dienstagmorgen hing aber nicht mit einem trotz Corona-Krise befürchteten Massenandrang zusammen, sondern mit eben jenen strikt durchgesetzten Schutzmaßnahmen gegen eine Ausbreitung des Virus. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zumindest nach dem Eindruck am Eröffnungsmorgen war die Vernunft in der aktuellen Situation größer, als im Vorfeld in den sozialen Netzwerken im Internet geunkt wurde. Nur eine begrenzte Zahl von Einkäufern kam gleichzeitig rein und das auch nur mit Wagen. Damit setze man nach Unternehmensangaben in hochfrequentierten Filialen und so auch in der Geraer Vorgaben der Kommunen um. Mit Einlasskontrollen würde der vorgeschriebene Abstand von zwei Metern zum Schutz der Kundschaft realisiert. Da die Netto-Filiale in der Dornaer Straße laut Konzern nicht mehr dem modernen Konzept entsprochen habe, sei bereits vor fünf Monaten mit dem Umbau der Filiale begonnen worden. Sechs Wochen sei der Markt mit rund 870 Quadratmetern Fläche tatsächlich geschlossen gewesen, heißt es. Investitionssummen werden nicht genannt.