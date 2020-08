Beim Unfall am Samstag in Kleinsaara wurde zum Glück niemand verletzt.

Unfall mit Bäckerwagen in Kleinsaara endet glimpflich

Wegen eines Verkehrsunfalls war am Sonnabendvormittag die Ortsdurchfahrt in Kleinsaara (Landkreis Greiz) zwischenzeitlich gesperrt. Wie die Polizei vor Ort erklärte, war ein Kleinwagen der Marke Peugeot in Richtung Gera unterwegs, als er mit einem am Straßenrand stehenden Bäckerwagen zusammenstieß.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten könnte der Peugeotfahrer von der Sonne geblendet worden sein, sah den Bäckerwagen zu spät und habe im letzten Moment noch versucht auszuweichen. Trotz einigem Blechschaden wurde bei dem Unfall niemand verletzt.