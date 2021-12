Unfall mit Kettenreaktion und großem Schaden in Gera

Gera Am Donnerstag entstand an vier Fahrzeugen erheblicher Schaden. So kam es zum Unfall.

Einen Unfall mit letzten Endes vier beschädigten Fahrzeugen verzeichnete die Geraer Polizei am Donnerstagnachmittag in der Altenburger Straße in Gera.

Eine BMW-Fahrerin fuhr auf der gerade wieder freigegebenen Straße. Dabei geriet sie laut Polizei zu weit an die Seite und stieß gegen einen dort geparkten VW. Dieser wurde daraufhin auf einen davor abgestellten VW und dieser wiederum auf den geparkten Ford geschoben.

Verletzt wurden bei dem Unfall zum Glück niemand. Allerdings entstand an allen vier Fahrzeug nicht unerheblicher Sachschaden. Die Geraer Polizei hat den Unfall aufgenommen.