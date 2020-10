Ronneburg. Unternehmen helfen dem ASC in Ronneburg. Ein Großbrand zerstörte die Trainingsstätte.

Unternehmen helfen nach Großbrand in Ronneburg

Der Brand in der Sportarena, die sich in der Bahnhofstraße 2 Ronneburg befindet, erregt noch die Gemüter. Im zweiten Obergeschoss des städtischen Gebäudes brach am Sonnabendmorgen ein Feuer mit großem Schaden für die Stadt aus. Dort trainierte seit Frühjahr 2005 der ASC mit seinen Sportgruppen Tanzen, Judo, Boxen, Fitness, Kickboxen und Taekwondo. Durch die verheerende Katastrophe verlor der Verein, von den fast 250 Sportlern 200 Kinder sind, seine Übungsstätte. „Nahezu alle Trainingsgeräte sind zerstört“, sagte Matthias Säckl, der Vorsitzende des ASC. „Allein dieser Verlust beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.“