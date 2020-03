Urteil gesprochen: 22-Jähriger brachte Marihuana von Leipzig nach Gera

Das Landgericht Gera hat einen 22 Jahre alten Drogenhändler zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und acht Monaten verurteilt. Zudem wies sie den Flüchtling aus Syrien zur Behandlung in die Entziehungsanstalt ein.

Marihuana auf Spielplatz vergraben

Seit November hatte die zweite Strafkammer den Fall verhandelt und sah es nach der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass der Mann aller zwei Wochen Marihuana in Leipzig beschafft und nach Gera gebracht hat. Dort hat er die Drogen im Bereich eines Spielplatzes vergraben und einen bekannten Geraer Drogenhändler, der noch keine 18 Jahre alt war, beliefert. Jener setzte die Ware ab – über die Zeit kamen mehrere Kilogramm Marihuana in Gera in Umlauf.

Ein Gutachten bestätigte, dass der Angeklagte selbst drogenabhängig ist. Dieses musste während des laufenden Prozesses eingeholt werden, so dass sich die Verhandlung über fünf Monate hinzog. Die Anwendung von Jugendstrafrecht wegen eines möglichen Reifeverzuges kam nach einem Bericht der Jugendgerichtshilfe nicht in Betracht. Der Angeklagte war zum Tatzeitpunkt noch unter 21 Jahre, so dass theoretisch dessen Anwendung möglich gewesen wäre.

Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehen auseinander

Die Staatsanwaltschaft beantragte sechs Jahre Freiheitsstrafe und die Unterbringung in der Entziehungsanstalt. Die Verteidigung plädierte auf eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren, akzeptierte aber wie die Anklagebehörde das Urteil der Strafkammer.

Die ordnete unter Vorsitz von Berndt Neidhardt an, dass vor der Entzugstherapie ein Jahr im Gefängnis abzusitzen ist. Weil sich der Angeklagte aber schon so lange in Untersuchungshaft befindet, kann die Therapie bald beginnen. Wenn der Angeklagte diese erfolgreich absolviert, hat er die Chance, nach zwei Jahren auf freien Fuß zu kommen. Bleibt die Drogentherapie dagegen erfolglos, dann muss er auch die restliche Gefängnisstrafe absitzen. Dieses Prinzip ist üblich, um einen Anreiz für eine erfolgreiche Suchtbehandlung zu bieten.