Verletzt durch Flaschen-Angriff - Gewalttätiger Randalierer

Gera Das sind die Polizeimeldungen aus Gera

Flaschenangriff am Puschkinplatz

Am Samstag gegen 02:35 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann von einem Unbekannten verletzt. Im Bereich des Puschkinplatzes schlug der unbekannte Mann diesen eine Glasflasche auf den Kopf, die in der Folge zerbrach und eine Wunde am Kopf hinterließ.

Außerdem wurde ein 29-Jähriger durch die entstandenen Glassplitter am Auge verletzt. Beide Geschädigten, die stärker alkoholisiert waren, kamen zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde erstattet.

Gewalttätig und randalierend unterwegs

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr beschädigte ein 34-jähriger Mann im Franzosenweg ein dort abgeparktes Fahrzeug stark. Zudem schlug der Mann ein 15-jähriges Mädchen, die sich in der Tatortnähe befunden hatte. Das Mädchen blieb hierbei glücklicherweise unverletzt.

Danach begab sich der Randalierer in eine Tankstelle in der Siemensstraße, bediente sich dort an der Tabakwarenauslage und entfernte sich, ohne zu bezahlen. Aufgrund der Personenbeschreibung und der sofort hinzugerufenen Polizei konnte der Mann in unmittelbare Nähe der Tankstelle gestellt werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und erhielt entsprechende Anzeigen.

