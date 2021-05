Viel Aufregung um nichts?

Gera-Debschwitz. Genossenschafter der WBG Union Gera lehnen Carports statt Grünfläche ab. Baupläne gibt es aktuell nicht, erklärt der Vorstand.

„Einen zugebauten Hof wie in der Arminiusstraße wollen wir nicht“, sagt Rudolf Ulrich. Der 77-Jährige wohnt seit 1991 in der Haeckelstraße und mietet dort eine Wohnung der Wohnungsbaugenossenschaft Union Gera.

Stutzig war er geworden, als er im vorigen Jahr einen Vermesser auf dem Wäscheplatz hinterm Haus entdeckte. „Er hat rote Punkte auf die Wiese gesprüht“, erzählt der Genossenschafter. „Ich erfuhr, dass Carports und Garagen gebaut werden sollen“.

Er und seine Frau Hannelore bereiteten deshalb eine Unterschriftenaktion zum Erhalt der Grünfläche hinter der Eckbebauung vor und sammelten mit anderen Bewohnern insgesamt 55 Unterschriften in den Hauseingängen Haeckelstraße 11, 13 und 15 sowie Prof.-Simmel-Straße 32, 34, 36, 38. „Nur eine Mietpartei haben wir nicht erreicht“, erzählt die 66-Jährige, die die Listen bei der Genossenschaft abgab.

„Wir dachten, das ist vom Tisch, doch für Mittwoch hat sich ein Bauleiter bei uns angekündigt“, wundert sich Hannelore Ulrich. Deshalb rief ihr Mann in der Redaktion an. „Die Leute sind froh, dass sie auf ihren Balkonen Ruhe und frische Luft genießen können. Stare picken hier und der Grünspecht ist zu beobachten. Das ist eine Wucht“, sagt er. „Außerdem ist das Grün hinterm Haus gut fürs Klima. Der Rasen nimmt bei großen Güssen Regenwasser auf und heizt sich nicht so auf wie Beton.“Schon im Vorjahr hatte Familie Ulrich Stadtratsmitglied Andreas Schubert (Linke) angefragt. Er nahm nach eigenem Bekunden Kontakt zur Genossenschaft auf und erfuhr, dass es keine Baupläne für den Hinterhof gibt. Das bestätigt am Dienstag Vorstand Thomas Fritz auf Anfrage unserer Redaktion und erklärt: „Wir waren vorigen Herbst sehr verwundert als wir die Unterschriftensammlung erhielten. Ein Bauvorhaben ist gar nicht in Planung. Den Vermesser haben wir nur hingeschickt, um das wellige Gelände zu erfassen“.

Den Termin am Mittwoch nimmt kein Genossenschaftsvertreter wahr, erklärt Vorstand Fritz. „Wir können nur vermuten, dass es ein Techniker der Energieversorgung ist, weil noch in diesem Jahr das nicht mehr gebrauchte Trafohäuschen abgebrochen werden soll“.