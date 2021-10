Das Heinrich Schütz Musikfest startet ins 2. Wochenende. Heute, 15. Oktober, 19 Uhr, ist in der Köstritzer Kirche St. Leonhard, das Ensemble Voces Suaves zu erleben.

Voces Suaves in der Kirche Bad Köstritz

Bad Köstritz. Ensemble Voces Suaves heute in Köstritzer Kirche

Das Heinrich Schütz Musikfest startet ins 2. Wochenende. Heute, 19 Uhr, ist in der Köstritzer Kirche St. Leonhard, das Ensemble Voces Suaves zu erleben. Egal ob Claudio Monteverdi, Luca Marenzio, Giaches de Wert, Johann Hermann Schein, Heinrich Schütz, John Dowland, Thomas Weelkes oder John Wilbye – alle haben sie Madrigale komponiert. In diesen spiegelt sich das Gefühlsleben und die Leidenschaften des Menschen in allen Ausprägungen und Facetten wider. „Himmelhoch-Jauchzend“ und „zu-Tode-betrübt“ – alles ist hier zu finden.