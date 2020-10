Vollsperrung der Altenburger Straße in Gera bis 28. Oktober verlängert

Gera. Wegen technischer Probleme kann die seit Montag für Deckensanierungsarbeiten gesperrte Altenburger Straße in Gera nicht wie geplant am 23. Oktober wieder freigegeben werden, sondern bleibt bis einschließlich 28. Oktober weiter gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Umleitung des Verkehrs in Richtung Leumnitz bleibt unverändert über die Calvinstraße und Karl-Liebknecht-Straße bestehen. Der Verkehr in Richtung Zentrum wird weiterhin über die Karl-Liebknecht-Straße und Steinstraße geführt.