Von wilden Ponys bis Kirschblüten – Frühlingskonzert in Gera

Gera. Schüler und Schülerinnen der Musikschule „Heinrich Schütz“ begeistern in Geras Rathaussaal

Der Frühling hält in der Natur Einzug und in der Städtischen Musikschule sprießen die künstlerischen Aktivitäten. Insbesondere die Ensembles der Musikschule begannen in den letzten Wochen zu erblühen. Erste Resultate der gemeinsamen Probenarbeit waren vergangene Woche im Rathaussaal zu erleben. Es musizierten die Kinderstreichorchester unter Leitung von Bettina Formella und Carolin Heil, das neugründete Kinder-Gitarrenorchester unter Leitung von Rebeca Oliveira, das generationenübergreifende Family-Orchester unter Leitung von Peter Wiegand, das Zupfensemble sowie das Mandolinenquartett unter Leitung von Renate Warnstedt und das Blockflöten- und Gemshorn-Ensemble unter Leitung von Marion Franke.

Unter den rund 80 Mitwirkenden befanden sich außerdem fünf Tänzerinnen aus den Ballettklassen von Elvira Irmatova und Igor Irmatov, sowie die Solisten Maria Mühlig (Klavier/Klasse Astrid Steinhöfel), Nadal Khairi Kamo (Keyboard/Klasse Thomas Sehnert), Emily Waldenmaier (Violoncello/Klasse Antonio Clavijo), Stella-Ivonne Heiland (Klavier/Klasse Astrid Steinhöfel) als auch das Duo Meeri Einax (Gesang/ Klasse Katrin Rieger-Loeck) und Eva Koch (Klavier/Klasse Astrid Steinhöfel).

Die Musikschülerinnen Milla Stüwe und Emily Waldenmaier führten durch das Programm, in welchem das Publikum in Anwesenheit von Vertretern der Stadt und weiteren Ehrengäste unter anderem „Auf Flügeln des Gesanges“ schweben, „Wilde Ponys“ galoppieren oder bezaubernd tanzende Kirschblüten sehen beziehungsweise hören konnten.

Die Initiatoren danken allen Mitwirkenden und Unterstützern, insbesondere dem Förderverein der Musikschule sowie dem Hausmeister-Team des Rathauses. Alle gemeinsam sorgten für ein freudiges und gelungenes Comeback der Musikschule im kulturellen Leben der Stadt.