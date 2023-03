VW-Fahrer flüchtet in Gera vor der Polizei und prallt gegen einen Baum

Gera. Ein 54-jähriger Fahrer hatte am Montag in Gera versucht, einer Verkehrskontrolle zu entgehen. Ohne Erfolg.

Am Montagmittag wollten Polizeibeamte einen VW in der Weidenstraße zu kontrollieren. Der Fahrer hatte daraufhin versucht, sich der Kontrolle zu entziehen und beschleunigt. Der 54-jährige Mann ist mit enormer Geschwindigkeit von der Weidenstraße über die Zeulsdorfer Straße in die Heeresbergstraße geflüchtet. Laut Polizei mussten andere Verkehrsteilnehmer bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Fahrer hatte in der Heeresbergstraße schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend ist er über eine Wiese gefahren und dort stecken geblieben.

Die Beamten hatten bei der anschließenden Kontrolle festgestellt, dass gegen den 54-Jährigen ein Fahrverbot bestand. Es wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

