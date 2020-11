Die Stadt Weida könnte zum 1. Januar 2021 die standesamtlichen Aufgaben für die Stadt Berga/Elster übernehmen. Am Donnerstag, 19 Uhr, tagt im Weidaer Bürgerhaus, Neustädter Straße 2, der Stadtrat und soll unter anderen über eine entsprechende Zweckvereinbarung mit Berga beschließen.

Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, sei Berga mit 3258 Einwohnern wirtschaftlich nicht mehr in der Lage, dauerhaft ein eigenes Standesamt zu betreiben. Das Weidaer Standesamt wiederum sei organisatorisch und personell dazu in der Lage, Aufgaben zu übernehmen. Die Finanzierung werde über eine Standesamtsumlage geregelt. Die meisten Arbeiten würden im Weidaer Rathaus stattfinden, heißt es in der Beschlussvorlage. Eheschließungen sollen aber weiter auch in Berga möglich sein.

Weitere Themen auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am 26. November, sind unter anderem die Änderung der kommunalen Förderrichtlinie zur Städtebauförderung, die Ergänzungssatzung „Gräfenbrück“ zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den, im Zusammenhang bebauten Ortsteil Gräfenbrück und die Widmung des Belliniweges. Auf der Tagesordnung steht auch die Vorlage von Grünen-Stadträtin Cornelia Unteutsch zu einem Grundsatzbeschluss über die mögliche Ausrichtung der Landesgartenschau 2028. Die Stadträtin deutete bereits an, die Vorlage noch einmal zurückziehen und in den Ausschüssen diskutieren zu wollen.

Wie stets sind alle Interessierten eingeladen, Bürger haben auch die Gelegenheit, ihre Fragen zu aktuellen Themen loszuwerden.