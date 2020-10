Weidaer Osterburg wird zum Trainingsort für Rettungshunde

Es ist Sonntagvormittag um 9 Uhr. Während viele noch im Bett liegen, ist der Rettungshundezug Ostthüringen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) bereits wieder an ungewöhnlicher Stelle zugegen. Die Stadt Weida hat das Gelände rund um die Osterburg für Trainingszwecke zur Verfügung gestellt. „Dafür gebührt der Verwaltung großer Dank. An solchen Locations zu üben, bringt uns enorm viel“, verrät der Weidaer Heiko Wolf, der den Kontakt hergestellt hat. Das unwegsame Gelände und die vielen verwinkelten Gemäuer bieten beste Bedingungen.

Vielfältige Ausbildung für Hundeführer und Helfer

Seit 2010 gibt es den Rettungshundezug, der 20 Mitglieder mit 17 Hunden umfasst. Sechs Teams sind geprüft, von denen derzeit fünf einsatzfähig sind. Alle arbeiten in der Sparte Flächensuchhund. Auch die Ausbildung als Trümmerhund wird angegangen. In diesem Jahr gab es bereits 59 Alarmierungen in Thüringen und Sachsen, von denen 29 in Einsätzen mündeten. „Die Ausbildung eines Rettungshundes dauert etwa zwei bis drei Jahre. Dann muss eine Prüfung abgelegt werden, die alle zwei Jahre wiederholt wird“, erzählt Izabel Toth, die als stellvertretende Zugführerin fungiert und seit mehr als vier Jahren dem Rettungshundezug Ostthüringen angehört.

Die Ausbildung für den Hundeführer und die Helfer – bei einer Suche muss immer ein zusätzlicher Helfer dabei sein – ist sehr vielfältig. Neben der Sanitätshelferausbildung, der Ersten Hilfe für den Hund und der Einsatztaktik umfasst sie auch die Orientierung mit Karte, Kompass und GPS sowie die Einsatzsicherheit. Alarmiert wird der Zug über die Geraer Leitstelle zum Beispiel bei Vermisstenmeldungen verwirrter Personen.

Alle Hunde sind geeignet

Dreimal in der Woche wird Training angeboten – zweimal ist Pflicht – wobei die Übungsgebiete von Gera bis Plauen reichen. „Das ist ein sehr zeitintensives Hobby. Alle arbeiten ehrenamtlich. Wir sind eine tolle Truppe. Es macht viel Spaß“, sagt Heiko Wolf, der mit Sohn Leon und dem eineinhalbjährigen Labrador Fynn vor Ort ist. „Grundsätzlich ist jeder Hund als Rettungshund geeignet. Selbst einen Dackel könnte ich mir vorstellen. Wichtig sind eine gute Spürnase und die körperliche Gesundheit. In den Einsätzen gibt es selten Erfolg. Meist wird nach einigen Stunden ergebnislos abgebrochen“, weiß Izabel Toth.

Für manchen Hund ist das ein Problem, weshalb das Training und die Belohnungen in Form eines Leckerli nach dem Auffinden einer versteckten Person zum Erhalt der Motivation umso bedeutsamer sind. „Für andere Hunde ist das Suchen allein schon Motivation genug“, meint die stellvertretende Zugführerin, die 2019 bei Einsätzen zwischen Görlitz und Suhl etwa 14.000 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt hat. Fünf Cent pro Kilometer kann sie beim ASB als Aufwandsentschädigung abrechnen.

Hatte bereits sein Erfolgserlebnis in diesem Jahr: Koolie Evo war an einem Lebendfund beteiligt. Foto: Jens Lohse

Das Training läuft. Die Hunde sind mit Begeisterung bei der Sache. Gerade mit den unerfahrenen Vierbeinern geschieht vieles spielerisch. Haben sie ein Versteck aufgespürt, setzen sich die meisten Hunde mit Kenndecke und Ortungsglocke vor die gefundene Person und bellen mehrfach. Dann gibt es einen Dummie mit einem Leckerli, das der Hund zu seinem Führer bringt, belohnt wird und anschließend die nächste Aufgabe wahrnimmt. Nacheinander sind so der sechsjährige Weimaraner Spargel, der erst ein Dreivierteljahr junge Labrador-Münsterländer-Mischling Cassia, der zwei Jahre alte Pudel Amiro, der eineinhalbjährige Labrador Fynn und Koolie Evo im Einsatz. Evo verbuchte in diesem Jahr schon ein besonderes Erfolgserlebnis, als in Beucha bei Bad Lausick ein Lebendfund gelang.