Weihnachtliche Attraktion in Gera-Hermsdorf

Tausende bunte Lämpchen hat Wolfgang Merker auch in diesem Jahr wieder vor und an seinem Haus am Ortseingang von Gera-Hermsdorf installiert. Seit etwa 15 Jahren macht er dies zur Freude von Einwohnern und Durchreisenden. Viele Leute kommen auch extra her, um das farbenfrohe, von Musik begleitete, Lichterspiel zu bewundern. Nach der Umrüstung auf LED-Technik vor einigen Jahren hat der gelernte Rundfunkmechaniker jetzt Sensoren installiert die den Stromzähler nur bei Publikumsverkehr Runden drehen lassen.