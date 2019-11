Gera. Am 28. November soll der Märchenmarkt eröffnet werden. Am Mittwochnachmittag traf der erste Schmuck ein. Der Weihnachtsbaum aus Westthüringen.

Weihnachtsbaum für Gera ist angekommen

Am Mittwoch wird der Weihnachtsbaum aufgestellt. Kurz vor 14 Uhr bog der Schwertransport auf den Geraer Markt ein. Am Nachmittag sind Besucher beim Aufstellen ab 15 Uhr willkommen. Außerdem hat der Märchenmarktweihnachtsmann für 16 Uhr eingeladen. Er bittet um Schokoladenweihnachtsmänner, um die Kinder in seiner täglichen Märchenmarkt-Sprechstunde beschenken zu können. Der Geraer Weihnachtsmarkt wird am 28. November eröffnet.