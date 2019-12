Weihnachtsfest für geflüchtet Kinder in Gera

Plätzchenberge aus dem heimischen Herd, Zimtsterne und Makronen, Schokoplätzchen und Vanillekipferl türmen sich auf dem Küchentisch des Café Clobal im G 26. Bereits zum vierten Mal bereiteten am Mittwoch Frauen des Geraer Freundeskreises für Flüchtlinge die Kinderweihnachtsfeier am 11. Dezember vor. Am Ende waren es 70 Plätzchentüten, die die Weihnachtsfrauen für die Kinder Geflüchteter liebevoll gepackt hatten. Der Freundeskreis für Flüchtlinge Gera ist ein Zusammenschluss von Ehrenamtlichen, Interessierten, Flüchtlingen und Engagierten auf dem Gebiet der Menschenrechte.

Ehemalige Flüchtlinge helfenheutigen Flüchtlingen

Heidrun Paunack ist Patin für eine syrische und eine afghanische Familie und gibt zweimal in der Woche Sprachunterricht: „Ich kenne die Kinder schon Jahre, sehe sie aufwachsen. Wenn ich sage, es ist Weihnachtsfeier, dann leuchten die Augen wie bei jedem Kind. Wenn man ein Mensch ist, muss man auch menschlich sein, daran glaube ich.“ Margot Bach kam 1956 als 15-Jährige aus der DDR nach Frankfurt am Main: „Damals waren wir bettelarm und Flüchtlinge. Überall erlebte ich Menschen, die uns halfen. Eine Lehrerin gab mir kostenlos Englisch-Nachhilfe. So was vergisst man nicht. Das gebe ich heute gerne zurück an Migranten.“

Hilfe aus humanitären Gründen

Monika Zergiebel betreut eine fünfköpfige syrische Familie. Der Vater arbeite in der Diakonie, die Mutter als Grüne Dame im Krankenhaus, die drei Jungs lernen fleißig, sagt sie. „Es freut mich, wie sie hier Fuß fassen. Ich helfe aus humanitären Gründen und als Christin, da hilft man eben“, betont Monika Zergiebel.

Karin Günther ist ehrenamtlich als Sprachpatin tätig. „Ich habe sehr nette, freundliche Frauen und Männer kennengelernt. Viele bemühen sich sehr und sind schon weit mit ihrer Sprachkenntnis. Ich habe Hochachtung davor, was sie leisten und merke, wie sehr sie sich über ein Lob freuen.“