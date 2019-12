Weihnachtsmann fällt Vandalismus zum Opfer

„Die haben schon viel hier geklaut“, sagt Tobias Reichmann, Mitgeschäftsführer der Tagespflege Sonnenblume am Montagmittag vor der Einrichtung in der Erich-Mühsam-Straße. „Sonnenblumen, Blumtopfuntersetzer, im Garten liegen regelmäßig leere Flaschen“, zählt er auf. Nun hat sich ein neuer Fall ergeben, der auf völliges Unverständnis bei dem Mitgeschäftsführer stößt. „Wir hatten hier einen aufblasbaren Weihnachtsmann aufgestellt“, sagt er und zeigt auf die eingezäunte Stelle im Vorgarten zur Straße hin. Der wurde am Freitagabend Opfer einiger Randalierer.

„Ich habe das auf dem Überwachungsvideo gesehen“, sagt er und zeigt den Mitschnitt der Kamera. Zu sehen sind mindesten vier Personen, die gegen 18 Uhr den aufblasbaren Weihnachtsmann über den Zaun zerren. Wenig später legt eine ältere Person den Corpus Delicit vor der Haustür der Einrichtung nieder. „Meine Frau ist nur zwei Minuten nach dem Vorfall in die Tagespflege gekommen“, sagt Tobias Reichmann. „Leider aber zu spät.“

Hier geht es um’s Prinzip

„Ich werde natürlich Anzeige erstatten. Hier geht es nicht um die 40 Euro, die der Weihnachtsmann gekostet hat, hier geht es um’s Prinzip“, sagt Tobias Reichmann. „Hätten sie den Weihnachtsmann wenigstens geklaut, aber hier sieht man, sie haben ihn einfach nur kaputt gemacht“, sagt er.

Aufgebaut habe er die Dekoration erst vor 14 Tagen. „Ich habe ihn dort hingestellt, um den 26 Menschen in unserer Einrichtung eine Freude zu machen“, so Tobias Reichmann. Die Tagespflege habe erst vor einem Jahr im Oktober in Bieblach eröffnet. „Seitdem haben wir hier regelmäßig Probleme mit Vandalismus“, beklagt der Mitgeschäftsführer. „In unseren Garten werden regelmäßig leere Bierflaschen geworfen. Jede Woche zehn bis 15 Stück“, sagt er. Auch am Mittwochmittag liegen die Bierflaschen auf dem Gelände. „Wir haben eine Kooperation mit der Kita Krümel. Damit junge und alte Menschen zusammenkommen. Bevor die Kinder im Garten spielen, lesen wir regelmäßig die leeren Flaschen auf“, sagt er.