„Weißer Unglücksrabe“ erholt sich dank Retterin im Tierheim Gera

Ihr Fauchen flößt Respekt ein, ihre Größe sowieso. Doch ist es „Söllma“ anzumerken, was sie hinter sich hat und sie scheint auch zu wissen, dass man ihr helfen will, sagt Bärbel Zimmer. „Söllma“, so haben die Tierheimleiterin und ihr Team den nicht ganz alltäglichen Gast ihres Hauses getauft. Der Name lässt auf den Fundort des prächtigen Schwans, im Geraer Ortsteil Söllmnitz, schließen. Ausgewachsen sei der Höckerschwan, aber mutmaßlich noch ein Jungtier, weshalb die Bestimmung des Geschlechts noch schwierig ist. Im Tierheim spricht man aber von einem Schwanen-Mädchen.

So oder so hat das Tier einen wahren Schock hinter sich, mutmaßlich sogar eine ganze Reihe Schocks. Der Schwan, der auf den Teichen im Ortsteil heimisch sein soll, hatte sich in einem Elektrozaun verfangen und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Eine Frau aus Söllmnitz hatte „Söllma“ am frühen Montagmorgen in dieser Notlage entdeckt. Den Stress festzuhängen gepaart mit den Stromschlägen hätte das Tier wohl nicht lange überlebt, vermutet man im Tierheim.

Schwanenbiss und Flügelschläge können schmerzhaft sein

Tierheimleiterin Bärbel Zimmer mit „Söllma“. Foto: Peter Michaelis

Umso mehr hebt Bärbel Zimmer das beherzte Eingreifen der Söllmnitzerin hervor, die es schaffte, den Schwan zu befreien und ihm so wahrscheinlich das Leben rettete. „Das ist nicht ohne, so ein Schwan kann richtig gefährlich werden, nicht nur das Zwicken mit dem Schnabel sondern vor allem die Flügelschläge können schmerzhaft sein“, sagt die Tierheim-Chefin. „Söllma“ will das mit einem weiteren Faucher unterstreichen, gibt sich darüber hinaus aber relativ zahm.

Als die Frau über die Leitstelle zur Tierrettung im Tierheim verbunden wurde, sagt Bärbel Zimmer, war der Schwan schon befreit und im Kofferraum seiner Retterin. Die brachte ihn dann ins Tierheim, wo man sich des „weißen Unglücksrabens“ annahm. Zunächst ging es in die Tierklinik am Flugplatz, wo der Schwan untersucht wurde. Unter beiden Flügeln, die zum Glück nicht gebrochen waren, trug das Tier offene Wunden davon. „Wir müssen nun schauen, dass sich die Wunden nicht infizieren“, sagt Bärbel Zimmer. Zurück im Tierheim habe man den Schwan geduscht, was ihm offenbar gefallen hat.

Nicht der erste Schwan „in Behandlung“ im Tierheim

Nun soll „Söllma“ wieder auf die Beine kommen, hat zur Erholung ein „Krankenzimmer“ im Tierheim für sich, in dem üblicherweise Katzen leben. So ein wenig Sorgen bereitet dem Team am Dienstag noch, dass sie nicht frisst. Dazu werde man wohl noch einmal Rat bei einer Vogelstation suchen. „Zehn bis 12 Tage wird sie vermutlich bei uns bleiben, wenn sie wieder gesund ist, soll sie eigentlich wieder auf ihren Teich“, blickt Bärbel Zimmer voraus. Und sagt nochmals Danke an die Retterin. Denn, auch wenn der Schwan noch am Anfang einer hoffentlich unkomplizierten Genesung steht, ohne den Einsatz der Frau wäre die Geschichte wohl ganz anders ausgegangen.

Alltäglich, sagt Bärbel Zimmer, sei ein Schwanen-Gast im Tierheim im Übrigen zwar nicht. Der erste Schwan in der Einrichtung in Gera-Milbitz sei „Söllma“ aber auch nicht. „Wir hatten schon Schwäne hier, die hatten dann zum Beispiel Verletzungen durch Angelhaken, an denen sie hängen geblieben sind oder die sie runter geschluckt haben.“ Einer sei sogar noch eine Zeit nach seinem Aufenthalt regelmäßig zum Futtern im Tierheim vorbeigeflogen.