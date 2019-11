Die Geraer Grünen, der Umweltverein Grünes Haus und das THW Gera laden zu einer Baumpflanzaktion am Sonntag ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere 3000 Bäume sollen im Stadtwald Gera gepflanzt werden

Gera. Um die Wunden von Sturm, Trockenheit und Borkenkäfer im Geraer Stadtwald zu schließen, rufen der Kreisverband der Grünen, der Umweltverein Grünes Haus Gera und der Ortsverband Gera des Technischen Hilfswerks (THW) zu einer Baumpflanzaktion am Sonntag, dem 24. November auf. Treffpunkt für alle, die sich beteiligen wollen, ist 9.30 Uhr auf dem Parkplatz der Gärtnerei Heyer an der Stadtrodaer Straße in Windischenbernsdorf. Der Weg zur Brachfläche wird ausgeschildert sein. Bis 15 Uhr sollen auf der jüngst vom THW eingezäunten Brachfläche 3000 Setzlinge gepflanzt werden. Wenn möglich, sollten Spaten oder Schaufel sowie eine Gießkanne mitgebracht werden

Anmeldung unter Telefon: (0365) 5514539 oder per Mail an stadtwaldretter@t-online.de oder info@gruene-gera.de.