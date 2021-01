Weitere Digitalisierung und barrierefreier Zugang in Geraer Volkshochschule

Gera Bilanz und Ausblick: In der Bildungseinrichtung Aenne Biermann in Gera fanden 2020 coronabedingt 323 Kurse in 5650 Unterrichtsstunden statt. Über das Jahr verteilt gab es einige Neuerungen.

Die Mitarbeiterinnen der Geraer Volkshochschule Aenne Biermann blicken auf ein herausforderndes Jahr 2020 zurück. Das Frühjahrssemester begann kursreich und sehr gute Belegungszahlen versprachen ein aussichtsreiches Jahr. Durch den Lockdown im März musste die Volkshochschule ihre Türen schließen. „Die Zeit wurde genutzt, um Hygiene- und Raumkonzepte zu erstellen. In diese Zeit fiel auch die Verabschiedung des Schulleiters Matthias Schenk, welcher sieben Jahre die Geschicke der Volkshochschule leitete. „Im Juni startete ich dann als Leiterin voller Tatendrang und Zuversicht“, erinnert sich die Direktorin Petra Meyenberg.

Haus umfangreich mit Medientechnik ausgestattet

Derzeit unterrichten 120 Dozentinnen und Dozenten an der Geraer Volkshochschule. Die Digitalisierungsstrategie, die im Juli begann, sah eine Bildungsoffensive für Kursleitende vor. „Kursleitende wurden in der Schulungsreihe an die Gestaltung von Online-Seminaren herangeführt und gewannen Sicherheit bei der technischen Durchführung mit der vhs.cloud. Weiterhin konnte gezielt am Erwerb der digitalen Grundlagenkompetenz gearbeitet werden und auch die Teilnahme an Digital-Sprechstunden war möglich. Es gelang, Dozenten für die Online-Lehre zu begeistern und alternative Angebote zu schaffen“, resümiert Petra Meyenberg. Die Schulung der Lehrkräfte bildete die Grundlage, bevor noch bis Ende des Jahres die nächsten Schritte folgten: So wurde das Haus umfangreich mit Medientechnik ausgestattet und die Datenvernetzung für 2021 erfolgte. Für letzteres wurden mehrere Förderanträge gestellt, die die Finanzierung im Jahr 2021 sichern sollen.

Personenaufzug soll Barrierefreiheit gewährleisten

Die Bildungseinrichtung arbeitet weiter an ihrer Inklusionsstrategie. So stellte sie bis Ende 2020 die Homepage auf ein barrierefreies Format um. Die Planungen für einen Personenaufzug sind weitestgehend abgeschlossen. Der Einbau wird für Sommer 2021 anvisiert. Zudem soll ein inklusives Programmheft entwickelt werden, das erstmalig im Frühjahrssemester 2022 erscheint. Damit erhalten Menschen mit Behinderung einen verbesserten Zugang zum Kursangebot, versichert Meyenberg.

Insgesamt 3154 Teilnehmende in den Kursen

Im Jahr 2020 fanden, beeinträchtigt durch Corona, 323 Kurse in 5650 Unterrichtsstunden statt, wird in einer Pressemitteilung informiert. Insgesamt besuchten 3154 Teilnehmende die Kurse. Dies entsprach zehn Teilnehmern pro Kurs und spiegelt die coronabedingte Anpassung der Teilnehmerzahlen an die Raumgrößen wider. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang bei den Teilnehmerzahlen um 28 Prozent und bei den Unterrichtsstunden um 40 Prozent zu verzeichnen, teilt die VHS mit. Der Fachbereich „Computer und Beruf“ fand einen großen Zuspruch. Themenfelder von Smartphone über Internet bis Computerkurse waren stärker gefragt, als je zuvor. Dagegen wurden Online-Kurse wie „Spanisch für Anfänger“ oder „Smart Demogracy“ nur wenig genutzt. Gleichwohl blicken die Mitarbeiterinnen zuversichtlich in ein bildungsreiches Jahr 2021.

Am 1. Februar wird das neue Programmheft der Geraer Volkshochschule „Aenne Biermann“ erscheinen. Der Termin ist traditionell auch der Start für die Einschreibung, bevor am 22. Februar das Frühjahrssemester beginnt.