Wenn Geras Musikschüler per Videochat üben

Heiko Gwosdz, Instrumenatllehrer an der Musikschule Heinrich Schütz in Gera, unterrichtet über Videochat einen seiner Klavierschüler.

In der Musikschule Heinrich Schütz in Gera ist es ruhig, still, fast verwaist – keine Schüler, die sich an ihrem Instrument üben, tanzen oder singen. Niemand gibt sich die Klinke in die Hand oder wartet vor der Tür auf den Beginn seines Unterrichtes. Kaum eine Handvoll Lehrer sind vor Ort. Wie alle Schulen musste auch die Musikschule der Stadt Gera ihre Türen für den Präsenzunterricht schließen.

„Wir mussten am 14. Dezember wieder schließen“, bedauert Karin Müller, Leiterin der Heinrich-Schütz-Musikschule, „informierten unsere Schüler und deren Eltern aber auch über die Möglichkeit des Online-Ersatzunterrichtes. Wir wollen, dass wir uns ein gemeinsames soziales und musikalisches Miteinander erhalten“.

„Wir bereiten den Boden für die Zeit, wenn wir uns wieder treffen dürfen.“

Müller ist glücklich, dass das Online-Angebot der Lehrer rege genutzt werde. „Das geht natürlich vor allem bei denen, die einen Einzelvertrag haben.“ Über Videochat gebe es auch Tanz- und Ballettunterricht. Die Stadt ermöglicht der Schule die Nutzung ihres Webkonferenz-Systems. Und auch wenn der Online-Unterricht nicht mit Präsenzunterricht zu vergleichen sei, sei das Engagement auf beiden Seiten groß. „Wir verfügen über eine gewisse Zahl an Dienstlaptops, aber wir haben auch Kollegen, die ihre private Technik nutzen“, erklärt Müller, die die Erfahrung gemacht hat, das auf Seiten der Schüler ein gewisses Maß an Technik vorhanden sei. „Und zur Not tut es auch ein Smartphone.“

„Musikalisch, tonlich ist es schwer zu vermitteln, da reicht die eingesetzte Technik oftmals nicht aus“, erklärt Müller. „Aber wir können Technik lehren. Wir bereiten den Boden für die Zeit, wenn wir uns wieder treffen dürfen. Wir sorgen vor allem für ein bisschen Struktur und Kontakte.“

Etwas bildlicher bringt Instrumentallehrer Heiko Gwosdz die akustische Qualität des Onlineunterrichtes zum Ausdruck: „Es klingt nach gurgelnden Aliens. Es hängt von der Tagesform des Internets ab. Manchmal kann ich gar nicht erkennen, was gespielt wird“, lacht Gwosdz, was aber nicht am Spiel des Schülers läge.

Stadt hat mit Technik unterstützt

Er ist einer der wenigen, der aus der Musikschule heraus unterrichtet. Er lehrt Akkordeon, Keyboard und Klavier. „Hier habe ich meine passende und gewohnte Umgebung und alle notwendigen Instrumente“, sagt Gwosdz. „Im ersten Lockdown lief es mit dem Onlineunterricht noch sehr verhalten. Aber jetzt. Hut ab, wir wurden seitens der Stadt gut versorgt mit Technik und Software. Ich freue mich, dass die Stadt so gut mitgespielt hat.“

Gwosdz ist bereits seit 30 Jahren Lehrer an der Schule. Zur Zeit erreicht er etwa 80 Prozent seiner Schüler, und er hat die Erfahrung gemacht, dass die Schüler gut drauf sind. Ihm selber fehle vor allem das Zusammenspiel. Durch die zeitversetzte Wiedergabe bei Videokonferenzen gehe das auch nicht. „Es ist alles etwas aufwendiger.“ So lasse sich schwerer vermitteln, wie die Finger auf den Basstasten des Akkordeons zu setzen sind.

Als eine etwas andere Erfahrung bezeichnet Müller die Tatsache, dass man durch den Videounterricht nun mehr den Schüler an sich betrachte und nicht nur das Spiel des Instrumentes.