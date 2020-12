Werner-Sylten-Straße in Bad Köstritz ab Freitag wieder frei

An diesem Freitag, 4. Dezember, wird die Werner-Sylten-Straße in Bad Köstritz wieder für den Verkehr freigegeben. Das sagte Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU) am Rande eines Pressetermins. Seit August wurde in der Straße gebaut. Zwischenzeitlich war die Fahrbahn geöffnet worden, obwohl der Gehweg wegen später gelieferter Gehwegplatten noch nicht fertig war.