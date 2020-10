Wie Geraer ihre Feste feiern

Ein letztes Mal hat der Freundeskreis Stadtgeschichte seine Archive durchsucht. Mit der Schau „Feste feiern – Geraer Volksfeste in Bildern“ geht für die Mitglieder eine Ära in der Bürgergalerie und in der Mangelwirtschaft im Geraer Steinweg zu Ende. „Wir suchen ein neues Objekt für unsere öffentlichen Vorträge, das auch Raum für Ausstellungen bietet. Soweit mir bekannt ist, soll für die jetzigen Räume ein neues Nutzungskonzept erstellt werden“, sagt Ronald Knoll.

In der aktuellen Exposition haben die Mitglieder des Freundeskreises unter anderem Fotos, Eintrittskarten, Programmhefte und Zeitungsbeiträge zusammengetragen, um Interessierten zu zeigen, wie die Gerschen einst und heute feierten. Das älteste Dokument stammt vom 8. Juli 1765 von einer Veranstaltung der Schützengesellschaft Gera. „Lust- und Vogelschießen“ ist sie überschrieben.

„Die Volksfeste haben sich aus den Schützenfesten entwickelt“, erklärt Knoll und weist auf eine der 15 Tafeln hin. Erinnert wird unter anderem an das erste Fest der Tanzmusik 1986 in Gera, eine Autogrammkarte der Kultband Satelliten ist beigelegt, an „Alles Theater“, an die „1. Geraer Songtage“ von 2008 oder an den Jazz-Frühling. Erwähnung finden einige „Volkswacht“-Pressefeste mit Zeichnungen des verstorbenen Karikaturisten Theo Immisch. Eine Eintrittskarte belegte die 3. Auflage von Fête de la Musique 2016.

In der Schau können die Gäste sogar erfahren, dass Gera den ersten Dahliengarten Europas hatte. Zwei Tafeln widmen sich der Geschichte des Dahlienfestes, die am 20. August 1929 begann. Zwei Jahre zuvor, also 1927, wurde das Beethoven-Fest in der Stadt begangen. Davon existiert noch ein Deckblatt. „Gera war nicht nur eine Arbeiterstadt, sondern auch eine Kulturstadt,“ betont Knoll. Informationen reichen bis in die Gegenwart wie mit Tierpark- und Höhlerfest und Töpfermarkt.

Nicht unerwähnt bleiben die sportlichen Höhepunkte. Sie sind belegt durch eine Mitgliedskarte von 1912 der Allgemeinen Turnergemeinde. „Die Ereignisse im Boxen, Radsport, Ringen oder im Fußball fanden keinen Eingang. Wir mussten die Sparten, die eine eigene Schau wert wären, aus Platzgründen weglassen“, so Ronald Knoll. Mit Renate Stachorski und Bernd Rotter kümmerte er sich um den Aufbau der Ausstellung.

Das Steckenpferd des 63-Jährigen ist allerdings die Industrie- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt. Darüber gibt es noch keine Chronik. Zu Geras 750-Jahr-Feier 1987 hat es ihn gepackt, sich mit diesem Gebiet zu beschäftigen. Im Freundeskreis, der sich im Herbst vor acht Jahren gründete, arbeitet er seit Anfang an mit. Derzeit zählt dieser 15 Mitglieder, die auch publizieren.

Insgesamt acht Ausstellungen präsentierte der Verein seit seinem Bestehen. Laut Ronald Knoll waren die Schauen zu Geras Gaststätten und zur Brauereigeschichte die Renner.

„Feste feiern – Geraer Volksfeste in Bildern“ ist zu den Öffnungszeiten der Mangelwirtschaft zu sehen. Anfragen unter info@ja-fuer-gera.de