„Wir sind keine Männerfreunde“

Der Präsident des FC Thüringen Weida begründete im Januar seinen Rücktritt vom Ehrenamt mit zwei Redebeiträgen des Bürgermeisters, der zugleich selbst Mitglied ist. Der Fußballverein ist der zweitgrößte Verein der Stadt. Inzwischen hat der Weidaer Stadtrat Präsident und Bürgermeister zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen. Über das Ergebnis und die Vorgeschichte erklärt sich Bürgermeister Heinz Hopfe (Freie Wähler) im Interview.

Vorstandsmitglieder des FC Thüringen Weida sind zurückgetreten, nachdem Sie zur Weihnachtsfeier und Mitgliederversammlung aufgetreten sind. Stimmt es, dass Sie dem Vorstand Inkompetenz vorgeworfen haben?

Nein.

Was genau haben Sie kritisiert?

Erstens, dass zur Mitgliederversammlung Anfang 2019 nur fünf Mitglieder anwesend waren und ich keine Dankesgrüße von Seiten der Stadt ausbringen konnte. Zweitens, dass ich beim Verein die Unterstützung von Volker Georgius vermisse, um als Verein mit Spielberichten stärker in der Tagespresse präsent zu sein. Der dritte Fakt ist, dass ich bei meinen Vorrednern nicht gehört habe, dass die zweite Mannschaft, die in einer Spielgemeinschaft mit Wünschendorf spielt, als Herbstmeister in der Kreisliga so gewürdigt wurde, dass es nach außen dringt. Das wollte ich noch einmal betonen.

Letzteres ist doch keine Kritik.

Das können Sie jetzt selber bewerten. Ich habe gesagt, ich erwarte vom Vorstand mehr Einsatz. Von Inkompetenz habe ich nichts gesagt. Sie können mir schon zutrauen, dass ich mir bewusst bin, was ich sage. Ich werde mir doch kein schlechtes Bild ausstellen, wenn ich mit dem Präsident bis September 2018 als Schatzmeister zusammengearbeitet habe. Wir haben doch viel erreicht.

Sie erwähnten die schlecht besuchte Mitgliederversammlung Anfang 2019. Warum haben Sie darüber nicht schon eher gesprochen?

Im September, als wir das renovierte Sportlerheim mit der Landrätin übergaben, hatte ich Gelegenheit, Danke zu sagen. Aber insgesamt hatte ich keine Chance dazu. Es ist schon schwierig, den Erwachsenenbereich an einen Tisch zu kriegen.

Sie waren als Schatzmeister bis zur Ihre Wahl als Bürgermeister selbst Vorstandsmitglied. Sie kennen sich alle gut. Warum dann der doppelte Frontalangriff vor versammelter Mannschaft?

Zur Weihnachtsfeier war ich in zweifacher Funktion, als Mitglied und Bürgermeister. Meine Aussagen habe ich dort als Bürgermeister getroffen, um alle zu erreichen. Die Aussagen zur Mitgliederversammlung traf ich als Vereinsmitglied.

Gibt es Kritik an der Arbeit des Vereins?

Interne Probleme müssen intern gelöst werden. Wir haben uns als Stadt zu eigen gemacht, dass alle 49 Vereine gleich sind. Wenn wir helfen können, helfen wir. In die Vereinsarbeit an sich mischen wir uns nicht ein. Das hätte ich auch als Schatzmeister nicht gewollt. 2017 hat die Stadt mit Fördermitteln 800.000 Euro für den Kunstrasen bereitgestellt, für den der Verein 31.400 Euro Spenden gesammelt hatte. 2019 machte Weida mit 210.000 Euro die energetische Sanierung des Vereinsheims möglich, bei der Vereinsmitglieder viele Eigenleistungen übernahmen.

In welchen Weidaer Vereinen sind Sie noch Mitglied?

Bei den Freunden der Osterburg und den Freien Wählern.

Kann es sein, dass Sie und Präsident Heinz-Josef Rungen ein persönliches Problem haben? Unter Männern?

Ich meide den Umgang mit Herr Rungen. Herr Rungen und ich sind zwei verschiedene Charaktere und wir kommen aus zwei Welten. Obwohl wir keine Männerfreunde sind, haben wir 2015 gemeinsam Verantwortung übernommen, um den Verein, den es jetzt über 110 Jahre gibt, zu erhalten. Ich kann der Sache halber mit jedem. Ich mache da keine Unterschiede. Wir haben den Verein wieder aufgebaut. Zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Christian Rott, Ehrenpräsident Helge Reichenbach, mit Volker Georgius, Thomas Gorlt und Barbara Ulitzsch.

Am 19. Februar trafen Sie sich mit Präsident Rungen und Schatzmeister Patrick Leutloff im Rathaus. Ist jetzt eine neue Basis der Zusammenarbeit gefunden?

Zu dem Gespräch hatte der Stadtrat eingeladen. Auch die beiden Beigeordneten Margot Mattisseck und Udo Geldner sowie alle Fraktionsvorsitzenden nahmen teil. Es war eine Art Schlichtungsgespräch. Nach anderthalb Stunde sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine Vereinsangelegenheit ist. Es gelingt nicht, dass der Präsident Verantwortung auf andere überträgt.

Sagen Sie das als Bürgermeister?

Das muss ich als Vereinsmitglied sagen. Als Bürgermeister vergleiche ich: Wenn ich Amtsleiter habe und sie nicht einsetze, wäre ich doch blöde.

Ende März/Anfang April ist Vorstandswahl. Was wird Ihr Beitrag sein, dem Verein zu alter Stabilität zu verhelfen?

Ich versuche für diesen Zeitpunkt Interessenten zu finden, die die Arbeit übernehmen. Am liebsten wäre mir ein Vereinsmitglied. Die große Reserve liegt bei den Alten Herren – und auch das große Problem. Mitreden und mitschimpfen will jeder, aber keine Verantwortung übernehmen.

Ist das nicht Einmischung?

Ich frage als Vereinsmitglied, nicht als Bürgermeister. Ich als Mitglied kann nicht helfen.

Bleiben Sie Mitglied?

Vorerst noch. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass sich ein neuer Vorstand bildet.