„Wir tragen keine Schuld, wir tragen Verantwortung“

Einen reichlichen Monat liegen die Morde von Hanau zurück. Mit grausamer Aktualität wurde so der Sinn der Forschungsarbeit einer Jugendgruppe im Geraer Evangelischen Jugendhaus Shalom vergegenwärtigt, das von Christian Sanitter geleitet wird.

„Gera im NS“ heißt kurz und knapp die historische Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Gera durch die Shalom-Gruppe. Umfangreich sind dazu bereits erste Forschungsergebnisse seit Ende 2015 in zahlreichen Dateien von Christian Sanitters PC geordnet. „Die Idee dazu entwickelte sich ab 2012 nach einer Bildungsfahrt nach Auschwitz, der weitere folgten“, begründet der 32-jährige Sozialarbeiter den Anlass für diese mühevolle Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. „Wir nehmen wahr, dass rechte Ideologien und exkludierende Menschenbilder wieder erstarken. Die Ausgrenzung entlang diverser Differenzkategorien wie Hautfarbe, Sexualität, Glauben und politischer Einstellung, die Verrohung der Sprache und die psychische sowie physische Gewalt bis hin zu Brandanschlägen und Morden sind nicht zu leugnen“.

Das Foto entstammt der Broschüre über die Bildungsfahrt in das Vernichtungslager Treblinka. Foto: Elke Lier

In dem Projekt geht es um verschiedene Aspekte. Wie sah das politische und religiöse Leben aus? Welcher Widerstand entwickelte sich daraus? Welche Strukturen der Nationalsozialisten konnten sich etablieren? Ebenso geht es um die Frage, ob es stimmt, dass die einfache Bevölkerung abseits der bekannten KZ´s wirklich nichts mitbekommen hat, was definitiv mit einem Nein zu beantworten ist. Es geht aber ebenso um Einzelschicksale, die unterschiedliche Prozesse der Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung aufzeigen. Prozesse mit einem ideologischen Fundament, welches noch immer besteht und teils unbewusst sozialisiert sowie gesellschaftlich etabliert wird. Es geht mit dem Projekt nicht um eine emotionalisierte Debatte oder um die Vermittlung einer Schuld, sondern um sachliche Erinnerung, (Selbst-)Reflexion und Austausch, mit dem Ziel der Überwindung von Ausgrenzung, erklärt Sanitter.

Forschen im Stadtarchiv Gera

Viele Freizeitstunden im Geraer Stadtarchiv liegen hinter und vor den Jugendlichen. Sie verfolgen den Weg Geraer NS-Opfer in Lager und Krankenhäuser, aus denen viele nie wieder heimkamen. Sie beschäftigen sich mit der Arbeiterjugend, Widerstandsgruppen, Gewerkschaften, Sportgruppen und Zwangsarbeit in den hiesigen Rüstungsbetrieben vor über 80 Jahren. „Entdeckt man ein Schicksal, wird man gleich mit elf weiteren konfrontiert. So wollen wir mit einer Broschüre an den Geraer Kommunisten Berthold Wicklmair erinnern. Sein Vater war Jude. Seine Freundin wurde wegen eines angeblich angeborenen Hüftleidens zwangssterilisiert und den beiden die Hochzeit untersagt. Sie überlebte den Faschismus, Berthold Wicklmair wurde als politischer reichsdeutscher Schutzhäftling inhaftiert, nach Auschwitz deportiert und starb auf den Todesmärschen. „Dieser Mann soll in Gera einen Stolperstein erhalten, wir sind in Kontakt mit seinen Angehörigen“, berichtet der 32-Jährige.

Das Gespräch mit einer Geraer Zeitzeugin, deren Mutter einst aus Mitmenschlichkeit und unter Lebensgefahr Zwangsarbeitern Essen zusteckte, wollen die jungen Geschichtsforscher als nächstes suchen. Über Ostern war eine Bildungsfahrt nach Ravensbrück und zu Pfingsten zum Mittelbau-Dora geplant. Wann auch immer sie stattfinden können, auch Migranten lädt das Jugendhaus zu solchen Bildungsfahrten ein, denn es gehe nicht um eine emotionalisierte Debatte, sondern um ein Gedenken und Lernen durch die Auseinandersetzung mit der NS-Ideologie und hieraus könnten alle Menschen lernen. Zudem seien vor allem auch Antijudaismus und Antisemitismus in seinen verschiedenen Formen noch immer ein großes gesellschaftliches Problem.

„Warum sagst du so etwas?“

Naziverbrechen in den KZ-Gedenkstätten, aber auch im Geschichtsunterricht der Schulen zu bagatellisieren oder gar zu leugnen, sei leider keine Seltenheit. Viele Lehrer hätten zu wenig Zeit und aufgrund akuten Personalmangels an den Schulen auch zu wenig Kraft, sich mit solchen Meinungen tiefgründig auseinanderzusetzen. „Warum sagst du so etwas?“, müsse man andersdenkende Gleichaltrige immer wieder fragen, zum freiwilligen Nach- und Umdenken im Dialog anregen, so Christian Sanitter.

Wie beeindruckend der Besuch der NS-Euthanasieanstalt in Bernburg nachwirkte, wo Menschen ermordet wurden, die im Sinne der NS-Ideologie kein lebenswertes Leben hatten, zeige das Beispiel einer jungen Frau, die jetzt mit Menschen mit Behinderung zusammenarbeite. Jahre später fragte sie, ob man nicht wieder so eine Bildungsfahrt zum Thema Euthanasie plane, zu wenige ihres Alters wüssten etwas davon. Politische Bildung ist nach Meinung von Christian Sanitter unabdingbar, um neuen Ausgrenzungen und dem Erstarken menschenfeindlicher, antisemitischer, rassistisch-kulturalistischer Ideologien entgegenzuwirken.

Eine Teilnehmerin schrieb im vergangenen Jahr nach dem Besuch des polnischen Vernichtungslagers Treblinka, wo zwischen 1942 und 1943 etwa 900.000 Menschen ermordet wurden: „Wir tragen keine Schuld. Was wir tragen, ist Verantwortung.“ Die Jugendlichen vom Jugendhaus Shalom unterstützen Gedenkkundgebungen in Gera mit der öffentlichen Erinnerung an gedemütigte, gefolterte und ermordete Geraer, sie laden zu Diskussionen in ihr Haus ein, arbeiten bei der Geschichtsaufarbeitung mit der Gedenkstätte Amthordurchgang zusammen. „Hier planen wir am 8. Mai, dem 75. Jahrestag der Befreiung, gemeinsam mit der Gedenkstätte eine Veranstaltung für diesen wichtigen Tag”, kündigt Christian Sanitter an.