Wohnzimmer in Gera und Altenburg verwandeln sich in musikalische Salons

Gera/Altenburg. Theaterensemble schwärmt in den nächsten Tagen auch in private Häuser in Gera und Altenburg aus.

Ein Wochenende mit besonderen Theaterformaten steht in Gera und Altenburg bevor – nicht nur auf den Bühnen.

Gera

Mit dem Konzert- und Showabend „Chorissimo!“ nehmen der Opernchor und der Philharmonische Chor sein Publikum am Freitag, 31. März, um 19.30 Uhr im Konzertsaal Gera mit auf einen kunterbunter Streifzug durch Oper, Operette, Musical, Jazz und Pop.

Wer kennt sie nicht, die zauberhafte Geschichte der Alice im Wunderland. Die Erzählung bringt nun das Kinder- und Jugendballett des Theaters Altenburg Gera unter Leitung der Tanzpädagoginnen Claudia Kupsch und Dagmar Stollberg am Samstag, 1. April, sowie am Sonntag, 2. April, jeweils 16 Uhr im großen Haus auf die Bühne.

An mehreren Orten in Gera und Umgebung öffnen private Gastgeber am Samstag, 1. April, 19.30 Uhr ihre Wohnzimmer und laden im Rahmen von „Musik in den Häusern“ zu einem besonderen musikalischen Erlebnis ein. In sechs Hausmusiken werden die Musikerdes Philharmonischen Orchesters ihrem Publikum ganz nah kommen. Privaträume werden sich in musikalische Salons verwandeln, der Klang der Musikinstrumente wird unmittelbar erlebbar sein und vielleicht werden Begegnungen und Gespräche entstehen, die sonst im Konzertsaal nur schwer möglich sind.

Die Duale Orchesterakademie Thüringen bietet jungen Musikern im Rahmen eines Stipendiums ein breitgefächertes Weiterbildungsangebot. Nun bekommen diese im 305. Foyerkonzert am Sonntag, 2. April, 11 Uhr, im Konzertsaalfoyer die Möglichkeit, sich dem Publikum in Gera vorzustellen.

Altenburg

In Altenburg und Umgebung öffnen private Gastgeber am Freitag, 31. März, um 19.30 Uhr ihre Wohnzimmer und laden im Rahmen von „Musik in den Häusern“ Musikbegeisterte zu einem besonderen musikalischen Erlebnis ein.

Das Märchen um Schneewittchen, die bei den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen Zuflucht findet, zeigen die Puppenspieler Steffi König und Tobias Weishaupt am Samstag, 1. April, 15 Uhr im Theaterzeltfoyer.

Da Homosexualität in Deutschland noch lange nach 1945 unter Strafe stand, gibt es heute nur wenige Berichte von schwulen Überlebenden des Dritten Reichs. Einer davon handelt von dem aus Meuselwitz stammenden Rudolf Brazda. Seine und andere Erinnerungen sind die Grundlage von „Liebe macht frei“. Das Schauspiel feiert am Sonntag, 2. April um 18 Uhr im Theaterzelt seine Uraufführung.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 beziehungsweise 03447/58 51 60 sowie online www.theater-altenburg-gera.de.