Wort zum Sonntag: Was ist gerecht?

Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Wirtschaft halten die Republik in Atem. Mancher Kleinunternehmer reibt sich die Augen, wie ungeniert die Großen der Branche sich an Hilfen bedienen und gar von der Situation profitieren.

Ein Grimmsches Märchen erzählt von zwei Brüdern. Vom „großen Klaus“, der schon alles hat und noch mehr bekommt. Und vom „kleinen Klaus“, der mühevoll erarbeitet, was dem „großen Klaus“ wie selbstverständlich zufällt. Das Märchen geht anders aus, als es unsere Erfahrung ist: Der „kleine Klaus“ wird am Ende reich und der „große Klaus“ geht an seiner Habgier ein. Ende gut – alles gut? Ist das nun gerecht? Und gibt’s Gerechtigkeit nur im Märchen? Gewinnt im sogenannten „wirklichen Leben“ immer der Stärkere?

Jesus sagt zum Thema Gerechtigkeit: „Die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein“ (Mt. 20,16). Diese Art von Gerechtigkeit ist nicht von dieser Welt. Sie ist die Gerechtigkeit Gottes. Er misst mit dem Maßstab der Liebe.

Morgen feiern die Christen den „Palmsonntag“. Es erinnert an die Ankunft Jesu in Jerusalem. Jesus reitet auf einem jungen Esel in die Stadt und die Menge empfängt ihn mit großem Jubel. Wie einem König legen sie ihm ihre Kleider auf den Weg: „Hosianna!“ Nur wenige Tage später schreit dasselbe Volk: „Kreuzige ihn!“ Was ist denn da gerecht? Und warum lässt Gott zu, was Menschen seinem Sohn am Karfreitag antun? Hat die Gerechtigkeit dieser Welt gesiegt? Gott ruft sein „Nein!“ ins Leben. Mit der Auferstehung Jesu durchbricht er die tödliche Logik unserer Gerechtigkeit.

Gottes Gerechtigkeit ist dort zu erleben, wo sich Menschen den Erfahrungen zum Trotz um einen gerechten Umgang untereinander mühen, um Gerechtigkeit kämpfen – für andere und für sich. „Die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein.“ Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.