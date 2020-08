Zeulenroda-Triebes: Drei Uhr morgens ist die Nacht zu Ende

Sidny Hirsch lernt bei der Fleischerei Oertel GmbH in Kauern.

Kauern. Sidny Hirsch aus Zeulenroda-Triebes lernt in Kauern Fleischer und will Azubi des Monats werden.

„Ich esse für mein Leben gern Wurst und Fleisch“, sagt Sidny Hirsch. Er schwärmt für Leberwurst auf Butterbrot, Boulette und Schnitzel. All das waren aber nicht die Gründe, um das Handwerk zu erlernen. Der Beruf des Fleischers hat ihn anfangs nicht interessiert, obwohl die Fleischerei seiner Eltern in Zeulenroda-Triebes seit 60 Jahren in Familienbesitz ist. Na ja, und dann das zeitige Aufstehen.