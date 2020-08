Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ziel und Sinn unseres Lebens

Am 9. August 1942 erreicht ein weiterer Transport Auschwitz. Unter den Hunderten, die sofort in die Vernichtungskammern des Lagers eingeliefert werden, befindet sich die 50-jährige Edith Stein. An ihrem Todestag ist an diese große Frau zu erinnern, auch weil in Gera ein Seniorenheim ihren Namen trägt. Ihre Biografie liest sich spannend. Sie ist eine der ersten Frauen, die ein Philosophiestudium absolvieren. Sie denkt über das Woher und Wohin des Lebens nach. Selbst aus einer jüdischen Familie stammend, vertritt sie zunächst atheistische Positionen und setzt sich mit Wirklichkeit und Wahrheit auseinander. Bis ihr ein Buch einer anderen berühmten Frau in die Hände fällt, das von der Suche nach Gott berichtet. Es stammt von der Ordensfrau Theresa von Avila, die ähnlich wie Martin Luther die persönliche Erfahrung des gnädigen Gottes macht und damit eine Reformbewegung in Gang setzt. Edith Stein erkennt darin die eigene Suche wieder, konvertiert und wechselt von der Lehrerinnenlaufbahn schließlich ins Kloster. Sie bleibt wissenschaftlich tätig. Bis heute werden ihre Schriften gelesen, die Gesamtausgabe ihrer Werke ist auf 24 Bände angewachsen. Ein Satz ist von Edith Stein überliefert, den sie auf dem Weg zur Deportation zu ihrer jüngeren Schwester Rosa gesagt hat: „Komm, wir gehen für unser Volk.“ Dieser Satz ist als Deutung ihres tragischen Todes später aufgenommen und verstanden worden. Im christlichen Verständnis klingt darin der Weg Jesu an, dessen Tod als Hingabe für uns Menschen Leben eröffnet. Der Todestag Edith Steins erinnert an das Dunkel der Ermordung von Millionen Menschen im Holocaust. Mit ihrer Suche nach Gott und den Erfahrungen, die sie dabei machte, kann sie uns auch heute inspirieren. Vor allem aber sagt sie uns, dass Hingabe aus Liebe für andere Ziel und Sinn unseres Lebens ist.