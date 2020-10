Die Fahrdienstleiterin des Bahnhofes Heiligendamm, Grit Esche, beim Bedienen der Schranken per Muskelkraft.

Heiligendamm / Gera. Volker Kötzsch besucht während seines Ostseeurlaubes die Stationsvorsteherin der Molli-Bahn in Heiligendamm.

Zwei Geraer treffen sich am Schienenstrang

Die Bäderbahn „Molli“ verkehrt zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn an der Ostsee auf einer Strecke von 15,43 Kilometern. Zwei Züge fahren in entgegengesetzter Richtung mehrmals am Tag und begegnen sich auf halber Strecke im Bahnhof Heiligendamm.