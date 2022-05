Zwei junge Männer in Straßenbahn überfallen und ausgeraubt – Polizei nimmt Intensivtäter in Gera fest

Gera. Nach einem Raubüberfall in einer Straßenbahn hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Einer von ihnen ist bereits als Intensivtäter bekannt.

Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr sind in Gera zwei junge Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren in einer Straßenbahn überfallen worden. Laut Polizei waren beide in der Berliner Straße mit der Bahn in Richtung Bieblach gefahren, als sie durch einen hinlänglich polizeibekannten 24-jährigen Intensivtäter und dessen 17-jährigen Begleiter geschlagen und ausgeraubt wurden.

Anschließend griffen sie noch außerhalb der Straßenbahn drei junge Männer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren an und versuchten auch diese auszurauben. Im Rahmen eines Polizeieinsatzes seien die beiden Angreifer festgenommen worden. Gegen sie wird wegen des Verdachts des mehrfachen Raubes und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Gegen den 24-jährigen Intensivtäter syrischer Abstammung werde zudem Untersuchungshaft geprüft.

