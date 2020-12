Zwei Verletzte in Gera nach Unfall mit Straßenbahn

Am Mittwochnachmittag kam es in der Werner-Petzold-Straße in Gera laut Polizei zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn. Die 64-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda beachtete beim Abbiegen die Straßenbahn nicht, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Dabei verletzte sie sich selbst leicht. Ebenso zog sich ein Fahrgast in der Straßenbahn leichte Verletzungen zu. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Weitere Meldungen der Polizei für Ostthüringen