Die Seniorenresidenz Am Markt in Weida

Zwei weitere Heimbewohner in Weida positiv getestet

In der Seniorenresidenz Am Markt in Weida sind am Montag zwei weitere Heimbewohner positiv getestet worden. Das sagte Leiterin Anita Poppitz am Mittwochmittag auf Anfrage unserer Redaktion. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

