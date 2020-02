Gera. Am 21. März soll der Zoitzberg ins Visier genommen werden, kündigt der Geraer Umweltamtsleiter Konrad Nickschick an.

Zweiter Einsatz gegen Schwammspinner-Eier in Gera-Liebschwitz

Nachdem rund 500 Freiwillige Anfang Februar in Gera-Liebschwitz unterwegs waren, um in Waldstücken Eigelege des Schwammspinners zu entfernen, soll am 21. März eine weitere solche Aktion gestartet werden, diesmal im Bereich des Zoitzberges. Das sagt der Geraer Umweltamstleiter Konrad Nickschick am Rande einer Einwohnerversammlung am Dienstag in Gera-Thieschitz. Ein detaillierter Aufruf zu dem Arbeitseinsatz solle noch folgen.

Mit den Arbeitseinsätzen soll dazu beigetragen werden, eine auch in diesem Jahr befürchtete Raupenplage im Geraer Ortsteil zumindest im Ausmaß zu begrenzen. Auch eine chemische Bekämpfung steht noch immer im Raum, hieß es zuletzt. Die Hoffnung auf längeranhaltende zweistellige Minustemperaturen, die die Population drastisch reduzieren könnten, hat sich indes bisher nicht erfüllt.

Aktion gegen Schwammspinner in Gera