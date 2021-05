Ehemalige Disko in Greiz in Flammen

Greiz. Beim Brand einer ehemaligen Diskothek in Greiz ist Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Nacht zum Sonntag ist im leerstehenden Gebäude der ehemaligen Diskothek "Schiller" in der Mylauer Straße in Greiz ein Vollbrand ausgebrochen.

Laut Polizei wird der Sachschaden auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

