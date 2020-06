16 von 23 Lauben in Jena aufgebrochen

Am Freitag kam die Jenaer Polizei in der Gartenanlage Veilchenweg zum Einsatz. Hier wurde zunächst der Einbruch in eine Gartenlaube gemeldet. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass der oder die Täter 16 von 23 Gartenlauben aufgebrochen haben. Die Gartenlauben wurden durchsucht.

Was alles gestohlen wurde und in welcher Höhe Sachschaden entstanden ist, konnte bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht klar benannt werden.

Die Polizei Jena sucht Zeugen der Einbrüche.