183 Coronafälle in Jena gemeldet

Jena. Zur Zeit sind sechs Jenaer Kitas und Schulen betroffen

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Donnerstag 183 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Die Fälle vergangener Tage hätten nachgearbeitet werden müssen: So begründet ein Stadtsprecher die hohe Zahl. In folgenden Kindertagesstätten und Schulen sind Infektionen oder Folgefälle aufgetreten: Kita Tausendfüßler, Kita Pusteblume, Galileo-Schule, Schillerschule, Saaletalschule und Rautal-Schule. In einem Pflegeheim sei ein weiterer Fall aufgetreten, womit nun dort sechs Bewohner infiziert sind. Die Statistik:

Aktive Fälle: 1529

Hospitalisierungsinzidenz: 8,1

prozentuale ITS-Belegung

(thüringenweit): 31,2 Prozent

Sieben-Tage-Inzidenz: 643,0

Thüringer Gesundheitsministerin Werner hält bundesweiten Lockdown für möglich