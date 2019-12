Jena. Das Maß der Hauptwohnsitznahme bei Studenten ist in Jena leicht rückläufig - so wie die Gesamteinwohnerzahl.

2116 junge Leute sagen: Jena, mein neues Zuhause

2116 junge Leute haben die Stadt Jena als ihr offizielles neues Zuhause festgelegt im Zuge der diesjährigen Hauptwohnsitzkampagne. Das konnten am Dienstag die Projektleiterinnen Vivien Enders und Micaela Speck von der studentischen Agentur „Goldene Zwanziger“ vermelden, die seit 2003 die Kampagne im Dienste der Stadt vorantreibt.

Die „Goldenen Zwanziger“ haben in diesem Jahr die Erstsemester der Uni und der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) wie auch die neuen Azubis wahrlich farbenfroh begrüßt. Unterm Motto „Colours of Jena“ prägten vielerlei Slogans das Stadtbild, etwa „Misch dich ein – Meld dich um!“ oder „Bekenne Farbe – Meld dich um!“, so berichteten Vievien Enders und Micaela Speck. „Mach sie gelb vor Neid!“ mag dann schon ein Hinweis auf die Ausbildungsprämie von 120 Euro gewesen sein, die allen Hauptwohnsitznehmern winkt.

Farben von Jena auf dem Bierdeckel

Wie die beiden Projektleiterinnen beschrieben, hat die Agentur für die Kampagne alle nur denkbaren medialen Register gezogen – nicht allein die üblichen sozialen Medien, sondern etwa auch 40 Plakate in Bus und Bahn, 50 für Straßen und Uni-Einrichtungen sowie 24 Großflächenplakate. Die „Farben von Jena“ fanden sich auf Jutebeuteln, Feuerzeugen, Bierdeckeln und Postkarten. Tatsächlich habe Hauptwohnsitzwerbung auch bedeutet zu zeigen, „wie schön bunt Jena ist“, sagte Vivien Enders. In den ersten drei Oktober-Wochen waren täglich fünf Mitstreiter der Agentur für sechs bis sieben Stunden als „Promoter“ unterwegs. Eine „Hauptwohnsitzparty“ im Kassablanca-Klub krönte die Kampagne.

Die Hauptwohnsitz-Meldezahlen gehen in jüngster Zeit leicht zurück. 2017 lag die Zahl bei 2307, im vorigen Jahr bei 2134 und jetzt bei 2116, während sich die Nebenwohnsitz-Quote in diesen drei Jahren von 732 über 840 auf 700 zubewegt hat.

Mehr Weg- als Zuzüge

Jenas Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU) und Bürgerservice-Chef Olaf Schroth verwiesen am Dienstag auf die erstmals seit Jahren wieder leicht sinkende Gesamteinwohnerzahl: knapp unter 109.000 am Ende dieses Jahres gegenüber 109.046 im Vorjahr. Es gebe mehr Weg- als Zuzüge, berichtete Olaf Schroth. Auch die Zahl der Immatrikulationen sank in dieser Zeit von 3083 auf 2720 an der Uni, während an der EAH in beiden Jahren 769 neue Studenten begrüßt wurden. „Diese Entwicklung setzt sich fort. Wir versuchen auf allen Stufen gegenzusteuern“, sagte Koppe. Und dort reihe sich die Kampagne der „Goldenen Zwanziger“ in vielerlei Maßnahmen der Stadt ein. Olaf Schroth lobte die studentische Agentur. Hier sei eine professionelle Kampagne lange eingeübt worden und auf hohem Niveau angelangt. Nun, da Jena um Stabilisierung der Quoten ringe, habe die Stadt ein professionelles Instrument in der Hand. Ihm sei nicht bekannt, dass es in vergleichbaren Uni-Städten Ähnliches gebe, sagte Schroth.

Pro Hauptwohnsitz-Inhaber erhält die Stadt 129 Euro Schlüsselzuweisung vom Freistaat; im nächsten Jahr sind es 137 Euro. Im Haushalt der Stadt sind 22.000 Euro für die Unterstützung der Kampagne und 171.000 Euro für die pro Kopf 120 Euro Ausbildungsprämie eingestellt.